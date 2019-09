Oud-leerkracht begint chrystal meth te dealen na burn-out WHW

24 september 2019

13u33 0 Brussel Een 47-jarige man uit Elsene riskeert 2 jaar cel met probatie-uitstel voor het dealen van crystal meth. De man kreeg na 22 jaar in het onderwijs een burn-out en gleed vervolgens snel af. “Nu gaat het echter beter met hem”, aldus de verdediging.

In de zomer van 2018 kreeg de politie wind van het feit dat B.C. zich al enkele maanden intensief bezighield met het dealen van drugs. Dit zou hij doen vanuit een appartement op de Kolenmarkt. Daarop besloot ze de man te observeren. Met succes, want al na een kwartier zagen de agenten twee mannen in en uit het gebouw gaan. Ze werden tegengehouden en prompt bekenden ze al meerdere keren crystal meth gekocht te hebben van hun dealer.

Crystal meth is een uiterst gevaarlijke drug die vooral in homomilieus aan een opgang bezig is. Via Grindr kon hij klanten ronselen en zo een stevig centje bijverdienen Procureur

Hiermee geconfronteerd bekende C. eveneens meteen. “Ik deal al enkele maanden. Soms komen er zo’n 30 à 40 klanten per dag langs, goed voor een winst van 400 euro per dag. Ik verkoop om mijn eigen gebruik te financieren.” De man was 22 jaar lang onderwijzer maar kreeg een burn-out. Daarna raakte hij op de sukkel en in het uitgaansmilieu leerde hij drugs als crystal meth, cocaïne en amfetamines kennen. “Crystal meth is een uiterst gevaarlijke drug die vooral in homomilieus aan een opgang bezig is. Via Grindr kon hij klanten ronselen en zo een stevig centje bijverdienen”, aldus de procureur.

Het parket vorderde een celstraf van 2 jaar met probatie-uitstel. “Beklaagde heeft een zeer positieve evolutie doorgemaakt. Hij is van de drugs af en helemaal op het rechte pad. Een effectieve celstraf kan dit dwarsbomen en dat zou jammer zijn.” Zijn advocaat Gert Warson ijverde voor de autonome probatie. Op deze manier zou hij zijn blanco strafregister kunnen behouden. Uitspraak op 23 oktober.