Organisatie opgerold die mensen dwong om te bedelen Wouter Hertogs

02 oktober 2020

18u18 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel West en de Franse Police Nationale hebben de voorbije week een criminele organisatie opgerold die zich bezighield met mensensmokkel en mensenhandel en haar slachtoffers dwong te bedelen. De organisatie was verschillende jaren actief en zou in die tijd zo’n 5 miljoen euro verdiend hebben aan haar criminele praktijken. Dertien verdachten werden opgepakt en vijftien minderjarigen werden uit de klauwen van de bende gered. Dat meldt Europol vrijdag.

Het onderzoek naar de criminele organisatie liep al 2018 en in de voorbije maanden en jaren konden de politie Brussel West en de Police Nationale vaststellen hoe de organisatie Syrische vluchtelingen illegaal naar Europa smokkelde en voorzag van nagemaakte documenten waarmee ze hier asiel en sociale steun konden aanvragen. Het ging veelal om families waarvan de kinderen dan zowel in Frankrijk als in België werden geregistreerd onder valse identiteiten zodat in beide landen financiële steun kon gevraagd worden. Op die manier zou per familie zo’n 250.000 euro verdiend zijn.

In ruil voor de hulp en onderdak die ze kregen, moesten de gesmokkelde families de organisatie vergoeden. Daarvoor werden de kinderen gedwongen ingeschakeld als bedelaars. De organisatie controleerde zo’n 80 bedelplaatsen, alleen al in Parijs, en schrok niet terug voor geweld om die te bemachtigen of te controleren. De bedelende kinderen werden regelmatig van bedelplaats verplaatst en al even vaak mishandeld. Die praktijken zouden de organisatie zo’n 3.000 euro per week hebben opgebracht.

De voorbije week vielen de politiediensten binnen op zeven adressen, arresteerden 13 personen in de regio’s rond Parijs en Lyon en konden 15 kinderbedelaars bevrijden. Die werden toevertrouwd aan de jeugdbeschermingsdiensten. De speurders namen ook hopen valse documenten, gsm’s, juwelen en bewijzen van geldtransfers in beslag.