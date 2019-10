Organisatie Grand Départ kostte Gewest ongeveer 4,5 miljoen

07 oktober 2019

16u53 0 Brussel 4,5 miljoen euro, dat is het bedrag dat het Brussels Gewest uiteindelijk besteedde aan de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk. Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) stelde maandag de vraag of de opbrengst van de Grand Départ de in totaal 11 miljoen euro aan belastinggeld (waaronder 5 miljoen voor de stad Brussel) compenseerde.

Brussels minister Sven Gatz (Open Vld), bevoegd voor het imago van Brussel, stelde vast dat visit.brussels, Brussel Mobiliteit en Net Brussel voor de organisatie van de Grand Départ ongeveer 4,5 miljoen euro hebben besteed. Dat is een eerste ruwe schatting. Daartegen zou de grootste wielerwedstrijd ter wereld 1 miljoen bezoekers op de been hebben gebracht die samen 32,7 miljoen euro hebben uitgegeven. Gatz zette ook de nadruk op de wereldwijde media-aandacht, die Brussel in een positief daglicht bracht.

Winstgevend

Om de cijfers van de Tourstart te berekenen op 6 en 7 juli, maakte visit.brussels gebruik van een wereldwijd model voor grote evenementen. Hieruit blijkt dat bezoekers 4,9 miljoen hebben uitgegeven aan overnachtingen, 12,5 miljoen in restaurants en cafés en 15,3 miljoen in de detailhandel. Samen komt dat neer op 32,7 miljoen.

Maar daarnaast moet volgens Brussels minister Gatz ook rekening gehouden worden met de gepubliceerde content op sociale mediaplatformen en klassieke perskanalen. “De waarde van deze publicaties is eveneens duizelingwekkend”, stelt de minister. “Zo hebben de meer dan 26.000 artikels in de digitale pers in meer dan 90 landen een geschatte waarde van 213 miljoen euro.” Maar de grootste winst is, volgens hem, dat Brussel positief op het nieuws kwam. “Het grootste effect op lange termijn is natuurlijk de media-aandacht, want Brussel is wereldwijd prachtig in beeld gebracht.”

Brusselaar positief over Tourstart

Visit.brussels liet ook een studie uitvoeren in samenwerking met de VUB over de maatschappelijke impact van de Grand Départ. Daarin werden 1.179 Brusselaars ondervraagd. 75 procent van hen vond dat het evenement het Brusselse Gewest op de internationale kaart heeft gezet en de Grand Départ het imago van Brussel positief zal blijven beïnvloeden. 3 op vier voelde zich door de Grand Départ ook fier om Brusselaar te zijn en voor 84 procent mogen er zelfs andere grote evenementen in Brussel georganiseerd worden.