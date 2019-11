Opvangcentrum voor transmigranten mag jaar langer open blijven JCV

07 november 2019

17u13

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2 Brussel De Brusselse regering heeft donderdag de strategische nota over de opvang en doorverwijzing van transmigranten goedgekeurd. Opvallendste maatregel is de middelen de de regering voorziet om het opvangcentrum La Porte d’Ulysse in haren ook volgend jaar open te houden.

De regering trekt nog voor 2019 een bedrag van 696.000 euro uit voor het openhouden van La Porte d’Ulysse. Om de continuïteit te verzekeren wordt ook een enveloppe van 2.785.000 euro voorzien voor 2020. Dat geld gaat naar de vzw Bxl Reguees voor het beheer van het opvangcentrum. Dokters van de Wereld kan voor dit jaar nog 363.000 euro rekenen voor de humanitaire hub. Voor volgend jaar ligt het bedrag op 1,09 miljoen euro.

De Brusselse regering legt de verantwoordelijkheid voor de opvang opnieuw bij haar federale collega's. “Het gebrek aan een gezamenlijke visie op middellange termijn en de moeilijke dialoog met de Federale Regering leiden vandaag tot een problematische situatie voor de opvang- en begeleidingsoperatoren”, betreurt minister Alain Maron (Ecolo), belast met de Bijstand aan Personen. Daarnaast meldt hij dat “deze gewestelijke steun het gebrek aan een federale regering zo goed mogelijk probeert op te vangen om het menselijk leed en de spanningen te verminderen in de structuren die niet specifiek ontworpen zijn om dit doelpubliek op te vangen.”

In afwachting van deze discussie, bevestigt de Brusselse regering haar bereidheid om een proefproject te starten voor een Noodopvang- en Oriënteringscentrum en om 100 plaatsen te creëren voor de opvang van migrantenvrouwen, die alleenstaand zijn of minderjarigen ten laste hebben, en van niet-begeleide minderjarigen.

“De situatie van migranten in Brussel en België vereist dat iedereen zijn of haar opdracht en rol volledig vervult. De Brusselse regering heeft vandaag opnieuw haar verantwoordelijkheid genomen en verwacht nu dat er op elk bestuursniveau hetzelfde wordt gedaan. Het is een kwestie van menselijke waardigheid”, besluit minister-president Rudi Vervoort (PS).

Het opvangcentrum in Haren werd recent nog met sluiting bedreigd. In het gebouw langs de Haachtsesteenweg komt een nieuwe multidisciplinaire school voor de hulpdiensten.

N-VA: “Regering houdt illegaliteit in stand”

Dat de Brusselse regering het opvangcentrum langer openhoudt, is voor oppositiepartij N-VA een toonbeeld van slecht bestuur. “Het is en blijft een foute keuze om illegaliteit normaal te maken”, klinkt het in een mededeling.

“Op de locatie van Porte d’Ulysse moet begin 2020 de nieuwe veiligheidsschool Brusafe komen. Het is een bijzonder slecht idee om een opvangcentrum voor illegalen op dezelfde locatie te huisvesten. Het is een duidelijk signaal dat deze regering illegaliteit boven veiligheid plaatst. Dit is een kaakslag voor de veiligheidsdiensten die schitterend werk leveren in onze stad, maar daarvoor geen respect of erkenning voorin de plaats krijgen,” besluit Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre.

