Opvang van migranten in Haren stopt op 30 september JCV

11 september 2019

14u03 0 Brussel De opvang van migranten in La Porte d’Ulysse in Haren, in een gebouw van de Stad Brussel, stopt op 30 september. Voorlopig is er voor de opvang van zo’n 350 mensen geen alternatief in zicht.

De Stad Brussel stelde het gebouw langs de Haachtsesteenweg in haren ter beschikking van organisaties zoals het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. Er is een capaciteit van 350 personen. Sinds de ontruiming van het Noordstation, zit het centrum eivol.

Op 30 september moet het centrum echter de deuren sluiten. Er komt een nieuw gebouw voor de politie en de werken daaraan beginnen in oktober, zodat het centrum noodgedwongen de deuren zal moeten sluiten.

Voorlopig wordt er nog naar een oplossing gezocht. “Ik heb een brief geschreven naar al mijn collega-burgemeesters en de bevoegde ministers binnen het Brussels Gewest”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “Wij zullen moeten samenwerken aangezien de federale overheid hier zijn verantwoordelijkheid niet neemt.”

Voorlopig kreeg Close nog geen officieel antwoord op de brief. Binnen het Brussels Gewest wordt momenteel nog gewerkt aan een oplossing voor de situatie. Close wijst erop dat ook in het Maximiliaanpark aan het Noordstation nog veel migranten verblijven: ongeveer 300. Een derde van hen brengt ook de nacht door in het park. Dat leidde al tot protest in de buurt door de overlast die de migranten met zich meebrengen.