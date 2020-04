Opstootjes in Anderlecht na dood van 19-jarige die aangereden werd door politievoertuig JCV SRB

11 april 2020

09u57 32 Brussel Op de Nijverheidskaai in Anderlecht is vrijdagavond een 19-jarige jongeman overleden na een aanrijding met een politievoertuig. De jongeman vluchtte op zijn scooter nadat agenten hem eerder probeerden tegen te houden voor een controle. De aanrijding leidde al tot onrust in de gemeente.

Een politiepatrouille zag vrijdagavond twee scooters op het Raadsplein in Anderlecht. Toen de agenten een controle wilden uitvoeren, nam een van de scooters de vlucht. De agenten zetten de achtervolging in, maar toen de scooter langs een weg reed die afgesloten was met paaltjes, kon de politie niet meer volgen.

De agenten riepen daarom de hulp in van een tweede voertuig. Toen die patrouille op de nijverheidskaai reed, liep het mis. De scooter reed volgens de eerste vaststellingen in de tegengestelde richting achter een bestelwagen en toen de jongeman die wilde voorbijsteken, botste hij frontaal op het voertuig van de politie. Voor de 19-jarige jongeman kon geen hulp meer baten en hij overleed ter plaatse.

Het parket van Brussel voert een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. Een verkeersdeskundige, een wetsdokter en het labo van de federale politie kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Onrustig

Het slachtoffer woonde in Anderlecht. Na het incident was het vrijdagavond al onrustig in de gemeente. In de wijk Peterbos brandde de trekker van een vrachtwagen uit. De Brusselse brandweer meldt daarnaast nog enkele andere kleine vuurhaarden in de gemeente, al is het niet zeker dat die allemaal iets met het ongeval te maken hebben.

Ook zaterdagnamiddag kwam het tot opstootjes in de gemeente. Jongeren speelden in de buurt van metrostation Clemenceau een kat-en-muisspelletje met de politie. “Er zijn inderdaad verschillende groepen jongeren samengekomen “, zo laat de politiezone Zuid weten. “Onze ploegen zijn ter plaatse en de situatie is onder controle.”

Op sociale media is te zien hoe agenten in gevechtsuitrusting tussenbeide komen. Onder de hashtag #JusticePourAdil wordt opgeroepen om te protesteren tegen de dood van de jongeman.