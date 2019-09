Opsporingsbericht: Melvin OPARA (57) uit Molenbeek vermist SVM

03 september 2019

17u55

Bron: Federale politie 0 Brussel Op maandag 2 september 2019 omstreeks 11u00 verliet de 57-jarige Melvin OPARA de residentie ‘MELOPEE’ in de Melopeestraat in Sint-Jans-Molenbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Meneer OPARA is 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft een donkere huidskleur. Hij is slechtziend en wandelt voorovergebogen. Hij is afkomstig uit Nigeria en spreekt enkel Engels. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een hemd met rode en bordeaux ruiten en een blauwe broek.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu