Opsporingsbericht: herkent u deze dader van een gewapende overval in Molenbeek? SVM

03 september 2019

18u38

Bron: Federale politie 0 Brussel De politie verspreidt een opsporingsbericht over een crimineel die op maandag 24 juni omstreeks 17.40 uur een overval pleegde op de winkel Zeeman in de Joseph Baecklaan in Molenbeek.

Op camerabeelden is te zien hoe de dader op straat wandelt in de richting van het winkelcentrum. De man steekt de parking over en staat wachtend aan de winkel Zeeman. Na enkele ogenblikken stapt de man naar binnen en verstopt hij zijn gezicht achter een sjaal. Vervolgens begeeft hij zich onmiddellijk naar de kassa en bedreigt de werkneemster met een vuurwapen, om op die manier de inhoud van de kassa te verkrijgen. Eens hij de buit heeft, rent hij weg.

De dader is tussen 25 en 35 jaar oud en normaal tot zwaar gebouwd. Hij heeft donker krullend haar. Hij verstopte een deel van zijn gezicht achter een zwarte sjaal. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe T-shirt, een lichtgrijze trainingsbroek met een zwarte verticale lijn op de zijkanten en zwart-witte sportschoenen van het merk “Adidas”. Hij had ook een kleine zwarte rugzak bij zich. Het wapen was zwart en zilver.

Wie meer informatie heeft, kan de politie contacteren via het gratis nummer 0800 30 300 of het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.