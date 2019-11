Opsporingsbericht: 68-jarige man voor het laatst gezien in Vorst SHVM

25 november 2019

16u34 0 Vorst De 68-jarige Thierry Poucet heeft op 25 november 2019, tussen middernacht en 4 uur, rusthuis ‘Le Val des Roses’ in de Roosendaelstraat in Vorst verlaten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

Thierry is 1m65 lang en slank gebouwd. Hij heeft zwart-grijze haren, donkere ogen en draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lange grijze vest, een zwarte broek, een gele polo en een donkergroene hoed type ‘Stetson’.

Deze persoon kan verward overkomen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu