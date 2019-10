Opsporingsbericht: 54-jarige man verdwenen in Vorst SHVM

25 oktober 2019

18u43 1 Vorst De Federale Politie is op zoek naar de 54-jarige Jean Heyman uit Ganshoren. Hij werd het laatst gezien in de Jettelaan in Vorst.

Op dinsdag 22 oktober 2019 omstreeks 20:30 uur verdween de 54-jarige Jean Heyman, woonachtig in Vorst. Hij verliet zijn werk, gelegen in de Jettelaan, met zijn voertuig, een blauwe Chevrolet Matiz met nummerplaat 1-NHX-914.

Jean Heyman is 1m54 lang en zwaar gebouwd. Hij heeft kortgeschoren bruingrijs haar en een voorhoofdkaalheid.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwart T-shirt, een zwarte broek en zwarte baskets.

Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.