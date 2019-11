Opsporing: Wie herkent schaamteloze overvaller die oudere dame thuis met geweld heeft bestolen? SHVM

19 november 2019

09u35 0 Sint-Agatha-Berchem Een man heeft o p zaterdag 14 september 2019 omstreeks 17.20 uur in Sint-Agatha-Berchem een diefstal met geweld gepleegd bij een oudere dame thuis in de Gisseleire Versélaan.

Een man wandelt op de Gentsesteenweg en slaagt af naar de Gisseleire Versélaan. Hij komt naar de woning van een oudere dame en belt aan. Vervolgens komt de dame aan het venster kijken om te weten waarover het gaat. De man zegt dat hij de gasmeterstand komt opnemen. Op het moment dat ze de deur opent, grijpt hij haar vast, duwt haar uit de weg en sluit de deur. De man gaat naar boven, gevolgd door het slachtoffer en steelt de juwelen die hij in het huis vindt. Het slachtoffer roept uiteindelijk om hulp via het venster. Daarop verlaat de dader de woning en vlucht al lopend weg.

Beschrijving

De dader is van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft een getaande huidskleur en kortgeschoren, zwart haar.

Op het ogenblik van de feiten droeg hij een trainingsbroek met een rode streep op de zijkanten en een donker voetbalshirt van de club Paris Saint-Germain, met een horizontale rode streep over de borst en verticale strepen op de mouwen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.