Opsporing: Wie herkent deze twee mannen die een gewapende overval probeerden te plegen op de Carrefour Express in Brussel? SHVM

30 december 2019

16u28 0 Brussel Twee daders hebben op zaterdag 2 november 2019 omstreeks 7 uur geprobeerd een gewapende overval te plegen op de Carrefour Express in de Lakenstraat in Brussel. Voorlopig ontbreekt elk spoor van het duo.

De eerste dader is van Noord-Afrikaanse origine. Hij is ongeveer 1m75 lang en slank gebouwd. Hij heeft zwart krullend haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte jas met het logo ‘Air Jordan’ op de rug, een donkere sportbroek met lichtblauwe lijnen aan de zijkanten en donkere sneakers. Hij was in het bezit van een vuurwapen.

De tweede dader is van Afrikaanse afkomst. Hij is ongeveer 1m80 lang en atletisch gebouwd. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwart sportjasje met het logo ‘Air Jordan’ op de linkerzijde van zijn borst, een zwarte trainingsbroek en zwart-witte sneakers. Hij was in het bezit van een groot mes.

Het parket van Brussel onderzoekt momenteel de zaak om de precieze omstandigheden van het hele gebeuren te achterhalen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.