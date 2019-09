Opsporing: wie herkent deze man die gewapende overval pleegde op dierenwinkel Tom&Co in Laken? SVM

10 september 2019

12u20 0 Laken Politie en parket zijn op zoek naar een man die op 14 juni omstreeks 16u20 een overval pleegde in de Houba in de Strooperlaan. De dader zou een kassierster van Tom&Co hebben bedreigd met een wapen en ging aan de haal met de inhoud van de kassa.

Een jongeman gaat de winkel binnen en begeeft zich onmiddellijk naar de werkneemster. Hij toont zijn vuurwapen, dwingt haar naar de kassa te gaan, en eist de inhoud op. De kassierster opent de kassa waarop de dader de bankbiljetten grijpt en het geld in zijn rugzak stopt. De man laat echter enkele bankbiljetten in de kassa liggen en vertrekt richting de uitgang van de winkel. Na enkele seconden bedenkt hij zich en pakt hij ook de resterende bankbiljetten mee. Vervolgens verlaat de dader de winkel en vlucht hij te voet weg.

Rugzak Convers-All Star

De dader is rond de 20 jaar en heeft een getaande huidskleur. Hij is mager gebouwd en ongeveer 1m70 lang. De man heeft bruine ogen, donker haar en een beginnende snor.

Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe jeans, een zwarte sweater met kap, blauwe sportschoenen met witte zolen en een zwarte muts. Hij had ook een grijze rugzak van het merk “Convers-All Star” bij zich.

Wie meer informatie heeft over de overval kan terecht bij de politie via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30.300.