Opsporing: wie herkent daders van twee pogingen tot diefstal in Anderlecht? SHVM

17 maart 2020

10u13 0 Anderlecht Politie en parket zijn op zoek naar drie personen die op 24 december 2019 twee pogingen tot diefstal met geweld pleegden in Anderlecht.

Het eerste feit gebeurde rond 15 uur in een winkel in de Sylvain Denayerstraat. De daders sloegen die dag een werkneemster zonder enige aarzeling in het gezicht om zo de inhoud van de kassa te kunnen stelen. Van zodra het alarm begon te loeien, zetten de daders het op een lopen.

Het tweede feit werd een half uur later gepleegd in een apotheek in de Eugène Ysayelaan. De drie daders zijn voor en na de feiten gefilmd in de metro.

Beschrijving

De eerste dader lijkt rond de 20 jaar oud te zijn en is ongeveer 1m70 lang en mager gebouwd. Hij heeft een donkere huidskleur, dikke lippen en zware wenkbrauwen. De man heeft kroeshaar boven op het hoofd en kortgeschoren haar aan de zijkanten. Hij lijkt ook een dunne snor te hebben. In de metro droeg hij een zwarte trainingsbroek met witte strepen op de zijkanten, een zwarte sweater met kap en witte sportschoenen met oranje zolen.

De tweede dader is eveneens ongeveer 1m70 lang. Hij is fors gebouwd en rond de 20 jaar oud. Hij heeft een blanke huidskleur en een rond gezicht. Hij draagt een bril. In de metro droeg hij een donkergrijze broek en een rode sweater met kap.

De derde dader is ongeveer 1m80 lang en fors gebouwd. Hij heeft een getaande huidskleur en een ovaal gezicht. Hij lijkt een dunne snor te hebben. In de metro droeg hij een zwarte donsjas met kap, een zwarte broek en een pet.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politiediensten. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.