Opsporing: wie herkent daders gewapende overval in Sint-Jans-Molenbeek?

11 februari 2020

08u26 0 Sint-Jans-Molenbeek De politie en het Brussels parket zijn op zoek naar twee daders van een gewapende overval. Op vrijdag 13 december 2019, omstreeks 19.40 uur, werd in Sint-Jans-Molenbeek een Okay-winkel op de Ninoofsesteenweg overvallen. Een van de twee daders bedreigde daarbij een moeder en haar dochtertje.

Twee personen wandelen heen en weer voor de winkel. Ze observeren alles en wachten op het beste moment om hun misdrijf te plegen. Een tiental minuten later, gaat de eerste dader naar binnen, onmiddellijk gevolgd door de tweede. De eerste gaat meteen naar de kassa’s en bedreigt de werknemer met een vuurwapen.

Vervolgens klimt de eerste dader op de toonbank en bedreigt hij eveneens een klant en haar dochtertje met zijn wapen. De twee beslissen om de winkel te verlaten, maar de dader volgt hen en richt zijn wapen op hen.

De werknemer wordt bedreigd en moet de ene kassa na de andere openen, terwijl de tweede dader al het geld eruit neemt. Eens ze de buit hebben, nemen ze al lopend de vlucht.

Beschrijving

De eerste dader is van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij is rechtshandig en heeft een zwart pistool bij. Hij droeg een zwarte trainingsvest met kap, witte rits en witte koorden, een zwarte trainingsbroek en zwarte schoenen.

De tweede dader is ook van Noord-Afrikaanse afkomst en is rond de 20 jaar oud. Hij heeft donkere ogen en opvallende wenkbrauwen. Hij droeg zwarte kleren.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.