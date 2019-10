Opsporing: Wie herkent daders die gewapende overval pleegden op winkel Cowboy Saloon in Sint-Jans-Molenbeek? SHVM

16 oktober 2019

16u12 3 Sint-Jans-Molenbeek Op vraag van het parket van Brussel verspreidt de Federale Politie een opsporingsbericht betreffende een gewapende overval in Sint-Jans-Molenbeek.

Twee personen pleegden op 27 juli 2019 omstreeks 18u00 een diefstal met geweld op de winkel Cowboy Saloon, gelegen in de Henegouwenkaai in Sint-Jans-Molenbeek.

Beschrijving

De twee daders zijn ongeveer 20 jaar oud en zijn van Noord-Afrikaanse origine. De eerste dader was gewapend met een groot mes. Hij is ongeveer 1m75 lang en heeft zwart haar en bruine ogen. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte sportjas van het merk Adidas, een donkergrijze trainingsbroek met fluogele lijnen, witte baskets en een sjaal in meerdere kleuren. Hij had een zwarte rugzak bij.

De tweede dader is ongeveer 1m75 lang en droeg op het ogenblik van de feiten een lichtgrijze broek, een zwarte sweater met kap en blauwe baskets.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu.