Opsporing: Wie herkent daders die gewapende overval pleegden op Carrefour Express? SHVM

22 oktober 2019

09u54 0 Sint-Jans-Molenbeek Twee mannen pleegden op zondag 14 juli 2019 omstreeks 14u20 een gewapende overval op de winkel Carrefour Express in Sint-Jans-Molenbeek, gelegen aan het station Brussel-West. Daarbij sloten ze een werknemer op in een lokaal. De daders vluchtten zonder buit.

Een man gaat de winkel binnen en begeeft zich onder het cliënteel. Enkele ogenblikken later komt er een tweede persoon de winkel binnen. Hij doet alsof hij iets uit de bakkerij neemt. Daarna stapt hij naar de eerste persoon. Na een paar keer heen en weer te lopen door de winkel, gaan ze allebei voor de deur van het kantoor staan. Ze wachten tot een werknemer in het kantoor is en gaan dan op hun beurt de ruimte binnen.

Vervolgens bedreigen ze de werknemer met een vuurwapen en eisen het geld dat in de kluis ligt. De werknemer kent de code niet en kan de kluis dus niet openen. De daders worden boos en verlaten uiteindelijk het lokaal zonder buit. Ze sluiten de werknemer op en vluchten te voet weg.

Beschrijving

De eerste dader is van Noord-Afrikaanse afkomst en ongeveer 1m80 lang. Hij is mager gebouwd en heeft een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een grijze jas, een zwarte pet en een afgebleekte blauwe jeans. Hij had ook een zwarte rugzak bij zich.

De tweede dader is ook van Noord-Afrikaanse afkomst en ongeveer 1m70 lang. Hij is normaal gebouwd en heeft een ringbaard onder de kin. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe donsjas, een sjaal, een zonnebril en een zwarte pet met een wit logo op de voorkant. Hij is rechtshandig en had een pistool bij zich.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.