Opsporing: Wie herkent dader ontvoering 24-jarige man? SHVM

13 november 2019

11u36 0 Brussel Een 24-jarige man werd op 13 juni 2019 omstreeks 16.15 uur ontvoerd door drie personen op het Emile Bockstaelplein in Brussel. Op vraag van het Brussels parket heeft de Federale Politie een opsporingsbericht verspreid omtrent een van de daders.

Een van de daders werd gefilmd door de bewakingscamera’s. Het gaat om een magere man. Hij had een baard en droeg een zonnebril. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere broek, een groene T-shirt en een pet. Deze persoon zou betrokken kunnen zijn bij drugshandel.

Weet u wie deze man is, neem dan contact op met de politiediensten. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Discretie wordt verzekerd.