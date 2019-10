Opsporing: 67-jarige man verdwenen in Ganshoren SHVM

19u19 0 Ganshoren De 67-jarige Jehan De Le Vigne verliet op 25 oktober omstreeks 08.10 uur de residente Grandvelle in de Maria van Hongarijelaan in Ganshoren te voet. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

Jehan is 1m80 lang, heeft een middelmatige lichaamsbouw en grijs haar kalend bovenaan. Hij mankt.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij waarschijnlijk een bruine trui en een grijze jeans.

De heer De Le Vigne heeft dringend medische verzorging nodig.

Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.