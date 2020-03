Opsporing: 47-jarige man verdwenen in Brussel SHVM

09 maart 2020

13u15 0 Brussel De federale politie is op zoek naar de 47-jarige Daniel Campos de Sausa Concalves. Daniel verliet op zondag 8 maart 2020 omstreeks 16 uur het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Daniel is zeer mager. Hij heeft donkere ogen en grijzend haar. Vermoedelijk vertoeft Daniel in een daklozengemeenschap. Deze persoon heeft dringende medische zorgen nodig.

Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.