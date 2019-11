Opsporing: 46-jarige Claire Lapaille vermist in Elsene SHVM

22 november 2019

17u48 0 Elsene De 46-jarige Claire Lapaille werd op dinsdag 19 november 2019 voor het laatst gezien op haar werk in de Zomerstraat in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Mogelijk verplaatst Lapaille zich met een grijze Opel Zafira met nummerplaat 1-VEX-906.

Mevrouw LAPAILLE is 1m66 lang en normaal gebouwd. De vrouw heeft kastanjebruin haar tot op de schouders, blauwe ogen en heeft een litteken bovenaan haar voorhoofd.

Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het ogenblik van haar verdwijning maar meestal draagt ze zwarte laarsjes met hakken en heeft ze een groene handtas bij zich.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu