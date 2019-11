Opsporing: 40-jarige vrouw verdwenen in Elsene SHVM

18 november 2019

De 40-jarige Amber Cheikh werd op donderdag 14 november 2019 rond 13.15 uur voor het laatste gezien in haar woning in de Universiteitslaan in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Mevrouw Cheikh heeft lichtbruin haar en een tatoeage van kleine vogels in haar nek. Welke kledij ze op het moment van haar verdwijning droeg, is niet bekend.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.