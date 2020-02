Opsporing: 37-jarige Silviu Sanda voor het laatst gezien in Elsene SHVM

25 februari 2020

12u48 0 Elsene De federale politie en het Brussels parket zijn op zoek naar de 37-jarige Silviu Sanda. Silviu verliet op maandag 24 februari 2020 rond 11.30 uur te voet zijn woning in de Godecharlestraat in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

Silviu is 1m72 lang en mager. Hij heeft donker, kort haar en een stoppelbaard. Hij is van Roemeense afkomst. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een witte T-shirt en donkerblauwe sportschoenen van het merk Nike.

Silviu heeft medische zorgen nodig.

Hebt u Silviu Sanda nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.