Opsporing: 36-jarige man uit Brussel vermist Shauny Verheulpen

26 april 2020

16u05 0 Brussel Politie en parket zijn op zoek naar de 36-jarige Mateo Xhezo. De man verliet op woensdag 22 april 2020 rond de middag zijn woonplaats in de Louizalaan in Brussel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Mateo is 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruin, grijzend haar en draagt een bril. Mateo is van Albanese origine en spreekt niet goed Nederlands of Frans.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtkleurige broek, een paarse T-shirt en baskets. Mogelijk verblijft deze persoon in de buurt van Brugge.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu