Oproep voor projecten die vakantiesfeer naar Brussel moeten brengen JCV

15 juni 2020

11u01 0 Brussel Brussel Mobiliteit is op zoek naar verenigingen die projecten willen opzetten om deze zomer een vakantiegevoel in de stad te creëren. Voorbeelden zijn een nieuwe speeltuin in de straat of een buurtpicknick. Wie een goed idee heeft om de openbare ruimte anders in te richten, kan rekenen op tot 15.000 euro aan steun.

Veel stadsbewoners zullen dit jaar niet op vakantie trekken. Daarom worden verschillende initiatieven genomen om Brussel aangenamer te maken. Dat gebeurt onder de paraplu van ‘Stay local with us’, een initiatief onder de koepel van Visit.brussels.

Ook Brussel Mobiliteit is op zoek naar verenigingen die iets willen doen met de openbare ruimte, bijvoorbeeld door speelruimte voor kinderen te maken, meer groen aan te planten of een straatpicknick te organiseren. Het moet gaan om kleine en lokale ideeën. Daarvoor is een maximale steun van 15.000 euro per project voorzien. Verenigingen kunnen tot 19 juni hun aanvraag indienen.