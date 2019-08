Oproep voor getuigen van dodelijk ongeval met politiewagen JCV

23 augustus 2019

16u09 0 Brussel Op sociale media is een oproep tot getuigen gelanceerd voor het ongeval waarbij dinsdagnacht een 17-jarige werd aangereden door een wagen van de Brusselse politie. Vrijdag waren er ook verschillende herdenkingsdiensten voor de jongen.

Op de pagina ‘Justice pour Mehdi’ wordt gezocht naar getuigen die het incident zagen gebeuren. “We horen veel dingen en we weten dat er video’s circuleren op sociale media”, klinkt het. “We vragen dat de mensen die deze informatie uitstuurden, zich kenbaar maken.”

Vrijdagnamiddag hadden 1.300 mensen de pagina op Facebook leuk gevonden. De oproep werd ook druk gedeeld op sociale media. Het is niet duidelijk wie er achter de pagina zit. De beheerders reageerden niet op een vraag voor meer uitleg.

Vrijdag vonden verschillende bijeenkomsten plaats om de jongeman te herdenken. Zowel in een moskee in de Vrij Onderzoekstraat in Anderlecht als op het kerkhof van Evere werden er herdenkingsdiensten gehouden. Maandag zou de familie meer uitleg geven via hun advocaat.

De 17-jarige Mehdi B. werd dinsdag aangereden door een Golf GTI van de anti-overvalbrigade van de Brusselse politie. Op het moment van de feiten was de jongeman op de loop voor een drugscontrole. Hij nam de vlucht door de Ravensteingallerij in het centrum en werd bij het uitlopen van die galerij geraakt door de politiewagen. Hij was op slag dood. De wagen van de anti-overvalbrigade was op dat moment op weg naar een inbraak en de interventie had niets te maken met de drugscontrole.

Het onderzoek naar het ongeval loopt nog steeds, aldus het parket van Brussel. Voorlopig is het wachten op de resultaten van de verschillende experten en het getuigenverhoor.