Oprichters zoekertjessites kruisen -nog niet- de degens voor rechter Wouter Hertogs

17 juni 2020

17u46 0 Brussel De oprichter van zoekertjessite ‘petitesannonces.be’ moet zich dinsdag voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor het telefonisch belagen van een concurrent. Ook wordt hij vervolgd voor laster. De zaak stond vastgelegd voor vandaag maar werd uitgesteld.

F.P. stond in 2001 aan de wieg van de zoekertjessite. Enkele jaren later richtte Y.P. de site Vivastreet op. Dat zette kwaad bloed bij P. die daarop zijn concurrent begon te bestoken via mail. Zo betichtte hij hem ervan kinderprostitutie te promoten. De vete liep uit de hand en F.P. begon het slachtoffer te bedreigen en te belagen. Hij hackte zelfs de site van zijn concurrent en perste hem af met de dreiging duizenden persoonsgegevens openbaar te maken. Daarop werd hij in 2017 vervolgd tot 37 maanden cel. Hij ging in beroep, maar zonder veel succes want de straf werd in beroep verhoogd naar 4 jaar. In afwachting van de behandeling van de zaak in beroep werd hij vrijgelaten. Veel had hij echter niet geleerd in de gevangenis, want vrijwel meteen hervatte hij de stalking en bedreiging. Voor die feiten zal hij zich op 17 juni moeten verantwoorden in het justitiepaleis.