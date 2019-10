Oppositiepartij stelt Neo-project in vraag tijdens Brusselse gemeenteraad SZM

08 oktober 2019

09u46 0 Brussel In de Brusselse gemeenteraad hebben de oppositiepartijen maandagavond Brussels burgemeester Philippe Close (PS) voor het eerst ondervraagd over een artikel in de krant Le Soir, waarin het hele Neo-project in vraag werd gesteld. De oppositie had heel wat vragen, maar die bleven maandagavond veelal onbeantwoord.

De Brusselse burgervader gaf in het artikel aan dat een Duitse consultant zijn licht laat schijnen over de realisatie van het Neo-project, dat Neo 1 omvat met een shopping centrum van 70.000 m2 en honderd woningen en Neo 2 met een nieuw congrescentrum. Neo 1 kreeg nog steeds geen stedenbouwkundige vergunning in afwachting van de voorafgaande toestemming voor een aanpassing aan het Gewestelijk Bestemmingsplan en Vlaanderen weigerde een vergunning voor de aanpassing van een verbindingsweg met de Ring. Over de invulling van Neo 2 wordt er ook getwijfeld nu een consultant stelde dat eerst de paleizen van de expo moeten gerenoveerd worden en het congrescentrum hierop een duidelijke aanvulling moet zijn.

De oppositie van PTB-PVDA herhaalde nogmaals dat zij zich altijd tegen het “megalomane Neo-project” heeft gekant en “een herziening wil waarin geluisterd wordt naar de noden van de handelaars en omwonenden”. N-VA, CDH-CD&V en Open Vld wierpen veelal dezelfde vragen op. Zij wilden wel eens weten wat het kostenplaatje is van de reeds geïnvesteerde bedragen in studies, personeel en juridisch advies. Tegelijkertijd kwamen er ook vragen over het risico op mogelijke schadevergoedingen, indien het project niet tijdig opgestart of zelfs niet van de grond raakt.

Cijfers over uitgegeven en vooropgestelde bedragen gaf burgemeester Close niet en dus bleef de oppositie op zijn honger zitten. Wel gaf hij meer duidelijkheid over de rol van de consultant en de studie die hij maakt over de invulling van Neo 2.

“Je moet niet alles verwarren. Neo 1 is niet in vraag gesteld en het doel van Neo 2 ook niet”, aldus burgemeester Close. “De studie is er nog niet. Een consultant geeft geen orders, hij consulteert. Hij beslist niet. We hebben hem gevraagd om zijn expertise, maar hij is nog maar halfweg zijn werk.”

Neo 2 moet verzekeren dat Brussel zijn aantrekkelijkheid behoudt voor het organiseren van congressen, want die brengen ook jobs met zich mee, verduidelijkte Close.