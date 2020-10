Oppositie vindt dat Brusselse regering te lang treuzelde: “Zware maatregelen waren te vermijden” SRB

07 oktober 2020

16u14

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse oppositieleden van N-VA en CD&V betreuren dat de Brusselse regering de cafés sluit. Ze vinden dat de regering te lang heeft getreuzeld, waardoor nu drastische maatregelen nodig zijn.

Tien dagen geleden werd door minister-president Rudi Vervoort (PS) beslist om het sluitingsuur van de cafés te vervroegen naar 23 uur. Vanaf donderdag 8 oktober moeten ze net zoals feestzalen, theehuizen en cafetaria’s van sportclubs een maand lang volledig de deuren sluiten. “Dit zal voor vele horecazaken de finale doodsteek zijn, jammer genoeg”, zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V).

Diep tragisch

De ernst van de situatie had volgens N-VA eerder herkend moeten worden, met de nodige ingrepen als gevolg. Ze hadden al sneller een betere handhaving van de maatregelen, betere informatie over de basismaatregelen, meer testcapaciteit en een verbod op samenscholingen willen zien.

“Wij vragen dit al maanden omdat we net wilden vermijden dat later zware ingrepen als deze nodig zouden worden om de situatie nog onder controle te houden”, stelt Verstraeten. “Ik vind de verantwoordelijkheid van de Brusselse regering verpletterend. Dit is diep tragisch voor horecazaken die de maatregelen respecteren en al maanden het beste van zichzelf geven om het hoofd boven water te houden”, besluit hij.

Bianca Debaets vindt ook dat de regering “de kop in het zand stak” en maandenlang in “staat van ontkenning” bleef. “Ik vrees dat we door deze nalatigheid op een sociaal bloedbad afstevenen, en dat is toch wel een schande voor ons gewest”, aldus Debaets.