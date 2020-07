Oppositie niet mals voor Brussels relanceplan: “Hier gaan we de crisis niet mee bezweren” JCV

17 juli 2020

17u16 0 Brussel Te vaag en te licht in vergelijking met de plannen in de andere gewesten. Dat is het oordeel van de oppositie in het Brussels parlement over Het relance- en herstelplan van 120 miljoen dat de Brusselse regering heeft voorgesteld. “Ceci n’est pas une relance”, klonk het bij N-VA en CD&V.

In het Brussels parlement kwam het vrijdag tot een stevig debat over het relanceplan van de regering. Minister-president Rudi Vervoort benadrukte de ernst van de situatie, met bijna een derde van de Brusselaars in loondienst die op tijdelijke werkloosheid staat. Actiris verwacht 10 tot 30.000 bijkomende werkzoekenden. De regering trok al een half miljard uit voor noodmaatregelen en deed daar deze week nog eens 120 miljoen voor een herstelplan bovenop. Daarvan gaat 20 miljoen naar de hotelsector en er komt extra kinderbijslag voor de meest getroffen gezinnen.

Geen durf

De maatregelen vielen echter op een koude steen bij de oppositie. Voor de N-VA is er geen sprake van een relanceplan. “Relance wil zeggen dat je de toekomst voorbereidt, ambitie en durf toont. Maar vooral dat je investeert en structurele maatregelen neemt”, stelde fractieleidster Cieltje Van Achter. “Niets van dit alles. Mijn indruk is dat de regeringsploeg een mini-akkoord gevonden heeft om de onderbenutte centen te verdelen onder elkaar. Een echt akkoord over waaraan deze regering haar geld wil uitgeven, is er tot op vandaag nog altijd niet. Wij wachten na 1 jaar nog altijd op het budget.”

Fractiegenoot Gilles Verstraeten hekelde wat hij een gebrek aan steun voor zelfstandigen en kmo’s noemde. “En dit terwijl volgens Unizo bijvoorbeeld bijna een derde van de Brusselse kmo’s die voor de coronacrisis nog in goede gezondheid verkeerden, niet genoeg reserves hebben om deze crisis te overleven”, klonk het. “Dat zijn meer dan 22.000 ondernemingen. Alleen al in de horeca zullen volgens Horeca Brussel naar schatting 1.200 van de ruim 4.000 restaurants de boeken moeten neerleggen.”

Mager beestje

Voor Bianca Debaets (CD&V) is het relanceplan uitgedraaid op een mager beestje. Te belangrijke vragen blijven onbeantwoord, vindt ze. “Hier gaan we de crisis niet mee bezweren, want de échte vraagstukken vinden helaas geen antwoord in dit relanceplan”, aldus Debaets die het had over een Magritte-plan. “Ceci n’est pas un relanceplan”, zou Brusselaar René Magritte volgens haar zeggen. “Hoe gaan we de toeristen opnieuw naar Brussel lokken? Hoe gaan we de vele handelszaken redden van een nakend faillissement? Hoe gaan we het spaargeld in onze economie pompen? Hoe gaan we vermijden dat de werkloosheid opnieuw toeneemt?”, vroeg ze zich af. “Met dit plan is deze Regering gebuisd en moet ze op tweede zit komen in september.”