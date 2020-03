Opnieuw zeven besmettingen coronavirus in Brussel SHVM

09 maart 2020

12u01 0 Brussel België telt vandaag 39 nieuwe patiënten die besmet raakten met het coronavirus. Dat meldt de FOD Volksgezondheid maandag. In totaal staat de teller nu op 239 patiënten. Zeven onder hen zijn afkomstig uit Brussel.

Het netwerk van het nationale referentielaboratorium testte zondag 334 stalen. Daarvan testten 39 stalen positief voor het Covid-19-virus: 22 in Vlaanderen, 7 in Brussel en 10 in Wallonië.

32 Brusselaars raakten tot nu toe besmet met het virus. Een daarvan is een medewerker in de hoofdzetel van BNP Paribas Fortis. Twee medewerkers die met hem in contact kwamen, vertonen ook symptomen van het virus.

Ook de European School Brussels III in Elsene sluit vandaag en morgen de deuren omdat een ouder van een leerling positief testte op het coronavirus. De kinderen van de getroffen ouder kwamen maandag naar school en hebben contact gehad met hun medeleerlingen.