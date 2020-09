Opnieuw waterinsijpeling in het justitiepaleis Wouter Hertogs

28 september 2020

08u58 0 Brussel Hevige regen...en dus problemen in het justitiepaleis. Opnieuw is er een deel van de wandelzaal moeten afgesloten worden ten gevolge van insijpelend water.

Dweilen met de kraan open is een gezegde dat gerust letterlijk mag genomen worden in het Brusselse justitiepaleis. Na de hevige regen van afgelopen weekend, aangevuld met een verse lading maandagochtend druppelde het overtollige water het gebouw binnen. Opnieuw dienden de emmers en het veiligheidslint aangerukt worden om erger te voorkomen.De Regie der Gebouwen, die verantwoordelijk is voor de conditie van het federaal gebouw, liet al meermaals een stuk van het negentiende-eeuwse gerechtsgebouw afsluiten.

Bij hevige of langdurige regenbuien worden ook vaak delen van gangen of trappen voor alle gebruikers afgesloten. Dat de waterproblemen grote risico’s inhouden bleek in september 2018. Toen stortte een deel van het plafond van de griffie van het Hof van Cassatie in, gelukkig zonder gewonden. Ook toen was de oorzaak waterinsijpeling.