Opnieuw voetganger aangereden op Lambermontlaan JCV

29 mei 2019

16u19 1 Brussel Op de Lambermontlaan in Schaarbeek is al voor de derde keer dit jaar een ongeval met een voetganger en een wagen gebeurd. Het slachtoffer raakte gewond, maar is niet in levensgevaar.

Hert ongeval gebeurde zondag rond 13 uur ter hoogte van de tramhalte Heliotropen. Het slachtoffer stak er de straat over, komende van de tramrails, toen hij werd aangereden.

De omstandigheden zijn voorlopig nog onduidelijk. Het slachtoffer raakte gewond, maar was niet in levensgevaar. De politie van de zone Noord kon alvast wel meegeven dat de chauffeur niet gedronken had.

Het is al de derde keer dit jaar dat er op de laan een aanrijding met voetgangers gebeurd. Eind januari raakten een oma en haar twee kleinkinderen van 3 en 7 jaar op nagenoeg dezelfde plaats nog zwaargewond bij een aanrijding. Begin januari raakte even verderop ook al een man gewond toen hij werd aangereden bij het oversteken.