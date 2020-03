Opnieuw vier coronapatiënten in Brussel SHVM

06 maart 2020

12u57 0 Brussel Vrijdagochtend raakte bekend dat opnieuw vier mensen uit het Brusselse besmet raakten met het coronavirus. Ondertussen staat de teller in Brussel op twaalf.

Er zijn in ons land 59 nieuwe besmettingen met Covid-19 gedetecteerd. Donderdag gingen 441 stalen naar de labo’s en in 59 gevallen testte het staal positief, zo blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid. Het totale aantal gedetecteerde besmettingen in ons land stijgt zo tot 109.

Onder de Brusselse patiënten zijn een ouder van twee leerlingen uit het Koninklijk Atheneum in Etterbeek. De leerlingen kwamen maandag naar school en werden dinsdag preventief thuis gehouden. De kinderen vertoonden volgens de het CLB geen symptomen van het virus.

Donderdag raakte bekend dat een leerling uit het Sint-Jan Berchmanscollege, de school waar ook prinses Eléonore les volgt, besmet is met het virus. Volgens de directie gaat het om een leerling uit het middelbaar.

Eveneens donderdag bevestigde FOD Financiën dat een ambtenaar, werkende in de Financietoren aan de Kruidtuin, waar zo’n 3.000 mensen dagelijks aan het werk zijn, coronapatiënt is. Of de persoon ook in Brussel woont, is niet geweten. FOD Financiën liet weten dat er geen bijzondere maatregelen worden getroffen.