Opnieuw verdacht pakket in Brussels parketgebouw WHW

05 februari 2020

13u27 0 Brussel Bij het Brussels parket in het Portalisgebouw aan het Poelaertplein is woensdagvoormiddag een brief met een verdachte inhoud aangekomen.

Het gebouw werd niet geëvacueerd en bleef toegankelijk voor het publiek. Niemand van de aanwezigen in het gebouw had medische verzorging nodig. De Civiele Bescherming werd opgeroepen om de brief te komen ophalen en de inhoud te analyseren. Waar de brief precies vandaan komt, is nog onduidelijk.

Twee weken geleden werd een enveloppe zonder geadresseerde, afzender of afzender aangetroffen in de brievenbus van het parketgebouw. De politie stuurde een explosievenhond ter plaatse die de envelop benaderde, maar niet reageerde. Uiteindelijk werd het gebouw na een uurtje terug opengesteld.