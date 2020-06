Opnieuw straatracer aan Atomium onderschept: pick-up in beslag genomen Robby Dierickx

07 juni 2020

13u33 0 Brussel Voor het tweede weekend op een rij heeft de Brusselse politie een wegpiraat geïntercepteerd in de buurt van het Atomium. Zaterdagavond konden agenten een pick-up onderscheppen. Het voertuig werd in beslag genomen.

Nadat buurtbewoners enkele weken geleden aan de alarm trokken omdat de omgeving van het Atomium in Brussel al een tijdje geteisterd wordt door straatracers voert de Brusselse politie regelmatig controles uit in de buurt. Vorig weekend werden zo al vijf bestuurders geïntercepteerd toen ze aan het racen waren. Alle voertuigen werden in beslag genomen. En ook dit weekend was het prijs. Zaterdagavond om 20.30 uur betrapten agenten een bestuurder van een pick-up die gevaarlijke toeren uithaalde op de Heizelvlakte. Hij reed tegen hoge snelheid verschillende keren rond de rotonde op het Louis Steensplein. “Onze ploegen konden de wegpiraat intercepteren”, zegt Ilse Van de keere, woordvoerder van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. “Hij werd opgepakt en zijn wagen werd in beslag genomen.”

Daarnaast is de bestuurder zijn rijbewijs voor veertien dagen kwijt. Er werden twee processen-verbaal opgesteld: één voor kwaadwillige belemmering van het verkeer en één voor verschillende verkeersinbreuken.