Opnieuw schietpartij vanop scooter JCV

06 juni 2019

12u30 3 Brussel Op de Wielemans Ceuppenslaan in Vorst zijn woensdagochtend schoten gelost. Net als bij een schietpartij in Sint-Joost-ten-Node werden de schoten afgevuurd vanop een scooter. Er vielen geen gewonden.

De schietpart gebeurde woensdag om 4 uur ‘s ochtends op de Wielemans Ceuppenslaan in Vorst. In totaal werden er vanop een scooter vijf schoten gelost op een ander voertuig. Daarbij raakte niemand gewond. Dat bevestigt het Parket van Brussel. Het labo van de Federale Politie en een ballistisch expert kwamen ter plaatse. Voorlopig is er niemand gearresteerd voor de schietpartij.

Afrekeningen?

Het incident vertoont heel wat gelijkenissen met een schietpartij in de Godfried Van Bouillonstraat in Sint-Joost-ten-Node afgelopen zaterdag. Toen openden twee jongemannen van achterop een scooter het vuur op mensen die achter een voertuig dekking zochten.

Het parket wil voorlopig niet bevestigen of er een verband is tussen de twee feite. Het onderzoek naar de beide schietpartijen loopt nog, maar de kans is groot dat het in beide gevallen gaat om afrekeningen in het criminele milieu.