Opnieuw schietpartij in Elsene: twee gewonden Wouter Hertogs

20 augustus 2020

16u29 2 Brussel Donderdagmiddag werden er schoten gehoord in de omgeving van het Ziekenhuis van Etterbeek-Elsene. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door de politiezone Brussel Hoofdstad-elsene. Twee personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie is momenteel met verschillende ploegen ter plaatse om er een sporenonderzoek uit te voeren. Twee gewonde personen werden overgebracht naar het ziekenhuis, over hun toestand wil de politie niets kwijt.

Het is nog niet duidelijk of er een link is met een schietpartij die vorige week in dezelfde buurt plaatsvond. Bewoners van de Adolphe Matthieustraat werden toen midden in de nacht opgeschrikt door een vuurgevecht. Verschillende woningen en voertuigen van buurtbewoners raakten daarbij beschadigd. Volgens La Dernière Heure werd een slachtoffer toen maar liefst 8 keer getroffen. De persoon in kwestie meldde zich eerst bij de politie, nadat hij zijn wapen en telefoon had verstopt.