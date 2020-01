Opnieuw rittenrecord voor MIVB: vervoermaatschappij klokt in 2019 af op 434 miljoen ritten JCV

15 januari 2020

09u30 0 Brussel De bussen, trams en metro’s van de MIVB klokten in 2019 af op 434 miljoen ritten. Een stijging van 4 procent ten opzichte van 2018 en meteen een nieuw record. Het gebruik van de MIVB zit al sinds 2009 in de lift.

De metro is de grote slokop voor het aantal gemaakte ritten met 38 procent marktaandeel, gevolgd door de tram (36 procent) en de bus (26 procent). De laatste tien jaar steeg het aantal ritten op het net van de MIVB met bijna de helft. Als reden daarvoor wijst de MIVB naar de toenemende bewustwording rond het klimaat. Daarnaast nam ook het aanbod toe. In 2019 werden de frequenties in de daluren verhoogd. Het was ook het eerste jaar dat de nieuwe tramlijnen 8 en 9 volledig werden uitgebaat.

Ook voor 2020 zal de MIVB haar aanbod nog uitbreiden. Zo worden de eerste van een reeks nieuwe metrostellen geleverd. Daarnaast komen er ook nieuwe hybride bussen en trams. Ten slotte wordt ook het busplan verder uitgerold, met de nieuwe lijnen 56 naar Neder-Over-Heembeek en lijn 74 tussen Erasmus en Ukkel-Kalevoet. “Openbaar vervoer is de ruggengraat van ons mobiliteitsbeleid, en met de MIVB beschikt Brussel over een grote troef. De politieke keuze om daarin te investeren loont: meer reizigers betekent ook minder mensen in de files”, besluit Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).