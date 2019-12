Opnieuw rellen in Atheneum Vorst: relschoppers gooien voetzoekers naar leerkrachten en steken vuilbak in brand SHVM

13 december 2019

14u47 8 Vorst Vrijdagmiddag hebben zo’n dertig leerkrachten het werk neergelegd in het Atheneum Andrée Thomas uit protest tegen het beleid die de directrice er voert. Die staking ging gepaard met opnieuw uitbarstingen van enkele leerlingen, waardoor een twintigtal leerkrachten beslisten om de school vroegtijdig te verlaten.

Opnieuw onheil in het Atheneum in Vorst. Leerkrachten legden er het werk neer na alle gebeurtenissen van de voorbije dagen. Op dinsdag 3 december braken er rellen uit omdat de examenroosters voor de leerlingen nog steeds niet opgesteld waren. Later kwam naar boven dat niet enkel de leerlingen van de school, maar ook de leerkrachten niet akkoord zijn met de beslissingen die de directrice neemt. “Er wordt niet gecommuniceerd over het uurrooster of over de organisatie. En dat zet kwaad bloed bij zowel de leerkrachten als bij onze leerlingen. We kunnen ons schooljaar niet organiseren zoals we willen. Bovendien luistert de directrice ook niet naar de raad die het syndicaat haar geeft over haar beleid”, klonk het.

Om die reden beslisten zo’n dertig leerkrachten om vandaag tussen 11 en 12 uur het werk zo’n 60 minuten neer te leggen, wat in eerste instantie vreedzaam moest verlopen. “Maar twintig van ons zijn gevlucht”, zegt een leerkracht. “Alweer ontstonden er uitbarstingen van verschillende leerlingen. Enkele onder hen staken een vuilbak in brand en gooiden met voetzoekers naar de leerkrachten. We voelen ons hier niet meer veilig.”

Toch zijn de leerkrachten niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. “We zijn van plan om Caroline Désir (PS), Franstalig minister van basis- en secundair onderwijs, te ondervragen. Dit kan echt niet meer.” Op dit moment zijn de leerlingen nog steeds aanwezig in de school onder toezicht van de schoolprefect.