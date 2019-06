Opnieuw protest in Brusselse ziekenhuizen JCV

11 juni 2019

16u03 0 Brussel Het ziekenhuispersoneel in Brussel heeft voor de tweede keer geprotesteerd tegen de verslechterende werkomstandigheden. Vorige week maandag was er nog een 24-uurstaking in de Brusselse Irisziekenhuizen.

De actie van dinsdag werd georganiseerd door de Franstalige christelijke vakbond, maar gaat niet gepaard met een staking. Er wordt wel geprotesteerd tegen steeds kortere verblijven in de ziekenhuizen en de technologische vooruitgang, die een impact heeft op het werk.

Vorige week maandag werk in de openbare Irisziekenhuizen in Brussel het werk nog neergelegd. De ziekenhuizen draaiden toen op zondagsdienst. Vanaf 20 juni loopt ook een stakingsaanzegging in alle privéklinieken in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

