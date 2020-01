Opnieuw ophef om racistische uitspraak bij Brusselse brandweer JCV

10 januari 2020

17u11

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2 Brussel De Brusselse brandweer zit opnieuw in zwaar weer na een racistische uitspraak op sociale media van een van zijn pompiers. De man zei in een discussie over de rellen op nieuwjaarsnacht dat men beter naar de methodes van Duitse pantserdivisies zou grijpen. Er is een onderzoek gestart.

De uitspraken van de brandweeradjudant gebeurden in een Facebook-discussie over de rellen tijdens de oudejaarsnacht. Hij gaf aan dat de brandweer genoeg had van de rellen, meer bepaald in Anderlecht. Hij vond dat men maar naar ‘de remedies van de panzer division’ – een verwijzing naar eenheden van de Duitse Wehrmacht tijdens WOII - moest grijpen om daar een einde aan te stellen. Het commentaar werd in de discussie twee keer leuk gevonden.

Voor Pascal Smet (one.brussels), staatssecretaris bevoegd voor de Brusselse brandweer, zijn racistische uitspraken binnen de brandweer onaanvaardbaar, zo verklaarde hij vrijdagnamiddag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement op vragen van Jan Busselen (PVDA) en Hicham Talhi (Ecolo).

Ecolo en PVDA/PTB tilden erg zwaar aan de uitspraken. “Volgens verschillende getuigen is racistische commentaar erg courant bij de brandweer”, zei PTB-parlementslid Petya Obolensky al aan La Dernière Heure. “in het verleden is daar nooit serieus op ingegaan. Die straffeloosheid kan de discriminatie alleen maar aanmoedigen.”

Eerdere incidenten

Busselen en Talhi wezen in hun vraag op de verschillende feiten van racisme binnen de Brusselse brandweer en vroegen kordate acties van de regering. In oktober was er al een ernstig incident waarbij een brandweerman van buitenlandse origine klacht neerlegde nadat zijn helm beklad was met racistische uitspreken en hakenkruisen.

Pascal Smet wilde op dat laatste geval niet ingaan omdat het onderzoek naar deze feiten nog loopt. Wel benadrukte hij dat elke racistische uitspraak, intolerantie of discriminatie onaanvaardbaar is, “vooral in een openbare dienst”.

Smet wees erop dat er een procedure bestaat om tegen dergelijke feiten op te treden en dat deze in dit geval werd opgestart. Hij wees er ook op dat een actieplan bestaat, en dat hij heeft gevraagd om na te gaan of dat niet vernieuwd moet worden. Hij wil ook met minister Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Ambtenarenzaken, nagaan of dergelijk actieplan ook niet moet uitgerold worden in andere gewestelijke administraties.