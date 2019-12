Opnieuw onrust in ‘rellenschool’ Vorst na gemeenteraad: voetzoekers, slagen en geschreeuw SHVM

18 december 2019

13u46 102 Vorst Leerlingen van het Atheneum Royal Andrée Thomas in Vorst hebben woensdagochtend opnieuw rel geschopt in de school. Aanleiding hiervoor zou de interpellatie van de leerlingen naar de burgemeester zijn op de gemeenteraad, die dinsdagavond plaatsvond. Daar werd het politie-optreden tijdens de rel op dinsdag 3 december besproken. Volgens een van de leerlingen, die als spreekbuis aanzien wordt voor zijn medestudenten, zou het politie-optreden de situatie in de school alleen nog maar erger hebben gemaakt en werden er klappen uitgedeeld.

Woensdagochtend rond 8 uur braken er volgens een van de leerkrachten van het atheneum opnieuw rellen uit in de school. Leerlingen zouden er wederom met voetzoekers hebben gegooid, wat schade toebracht aan plafonds en muren. “De studenten renden door de gangen en riepen dat ze willen staken.”

Rond 10 uur werden de leerlingen verzameld op de speelplaats. Daar begonnen ze volgens de leerkracht te schreeuwen en werden er enkele rake klappen uitgedeeld. De leerkracht meent dat een leerling ook een onderwijzer zou geslagen hebben.

Om 11 uur werden de deuren van de school door de directie geopend en liepen alle leerlingen naar buiten, behalve de leerlingen van het eerste en tweede middelbaar, wat gelijk staat aan zo’n 60 leerlingen.

Gemeenteraad

De reden voor alle onrust vandaag zou de gemeenteraad zijn die gisterenavond om 20 uur plaatsvond in de school Le Vignoble. Daar werden de gebeurtenissen van de laatste weken in de school besproken. Leerlingen haalden er het politie-optreden naar boven, iets wat volgens hen de situatie in de school alleen nog maar erger heeft gemaakt. Maar burgemeester Stéphane Roberti (Ecolo) zou het politie-optreden niet veroordeeld hebben, wat voor heel wat uitbarstingen zorgt bij de leerlingen.

Wij zijn de toekomst van ons land, maar worden aanzien als het uitschot van de maatschappij Leerling Atheneum Vorst

Gekleineerd en geslagen

“Al maanden proberen we te communiceren met de directrice en proberen we allerhande problemen die zich hier voordoen aan de kaak te stellen, maar ze negeert ons”, vertelde leerling Anouar Chakrouni op de gemeenteraad. “De bedoeling van ons eerste protest was om duidelijk te maken dat we deze situatie niet langer kunnen verdragen. Haar beslissing om de politie op ons af te sturen, heeft de situatie alleen nog maar erger gemaakt. De leerlingen lopen op de tippen van hun tenen, wat hiervoor niet het geval was.”

“Enkele minderjarige leerlingen zaten ook in de menigte en zijn nog steeds in shock over het feit dat een leerling gearresteerd werd, die bovendien doodsbang is van honden en bijgevolg probeerde te vluchten. De leerling werd naar eigen zeggen gekleineerd en geslagen door de agenten zonder dat hij ook maar een feit gepleegd had. Daarnaast werden onze gsm’s afgepakt om alle bewijs meteen te verwijderen.”

Uitschot

“Door het hele gebeuren, voelen wij ons op dit moment als een bende criminelen”, meent de leerling. “Wij zijn de toekomst van dit land, maar worden nu aanzien als het uitschot van de maatschappij. We willen ons terug veilig voelen en we willen dat er opnieuw welzijn heerst in onze school, waar we zeker kunnen zijn dat we kwalitatief onderwijs aangeboden krijgen.”

De leerling vroeg om bovenstaande redenen dan ook erkenning voor het opgelopen trauma tijdens de politieactie bij sommige van de leerlingen. “We hopen dan ook dat dit soort acties niet meer plaatsvindt in onze school en dat onze problemen eindelijk gehoord worden.”

Overleg

Woensdagnamiddag om 15.30 uur zal burgemeester Stéphane Roberti, die voorlopig nog niet bereikbaar is, de school bezoeken om met de leerlingen te praten. Van die laatsten zullen enkele leerlingen langskomen met hun ouders om een oplossing te zoeken.

Of de leerlingen morgen opnieuw aanwezig zullen zijn op de school, is voorlopig nog niet duidelijk. Ook de planning van de examens, die pas na de kerstvakantie zouden plaatsvinden, is nog niet bekend.