Opnieuw ongeval met vluchtmisdrijf op plaats van aanrijding 14-jarig meisje JCV

28 juli 2019

10u40 158 Brussel Op de Helmetsesteenweg in Schaarbeek is zaterdagavond opnieuw een zwaar ongeval gebeurd. Een auto ging er over de kop en een vrouw die in de wagen zat, raakte zwaargewond. De bestuurder nam de benen. Op dezelfde plek werd in juni al een 14-jarig meisje aangereden.

Het ongeval gebeurde rond 21 uur, niet ver van het kruispunt van de Helmetsesteenweg met de Waelhemstraat. Volgens verschillende getuigen kwam een auto met Franse nummerplaten aan hoge snelheid vanuit de Waelhemstraat gereden. Toen hij de bocht naar de Helmetsesteenweg nam, ging de wagen aan het slippen op de natte tramsporen. De wagen ging over de kop en kwam pas tot stilstand nadat hij een geparkeerde bestelwagen had geraakt.

De bestuurder van de wagen raakte volgens omstaanders gewond aan de arm. Hij nam na het ongeval de benen. Zijn vrouwelijke passagier werd door buurtbewoners uit het wrak gehaald. Zij raakte gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Politie en parket konden zondag nog geen verdere uitleg geven. De Brusselse brandweer bevestigde wel dat zij een ziekenwagen en een MUG ter plaatse stuurden voor de gewonde vrouw. Haar toestand is voorlopig nog onduidelijk.

“Geen respect”

In juni werd op nagenoeg dezelfde plaats al een 14-jarig meisje aangereden door een chauffeur die te snel reed. Het ongeval gebeurde toen het meisje de straat overstak. Zij raakte zwaargewond bij het ongeval. De dader pleegde vluchtmisdrijf en kon pas later worden opgepakt. Hij bleek een rijverbod te hebben en was op stap met een huurwagen.

In de buurt heerst dan ook grote verontwaardiging over het ongeval. “Er wordt hier zo vaak te snel gereden”, zegt een buurtbewoner. “De chauffeurs hebben geen respect voor de regels. Zogezegd is dit een zone 30, maar niemand die zich daar aan houdt. Chauffeurs die de maximumsnelheid wel respecteren, worden uitgescholden door andere bestuurders. Je ziet hier aan de tramhalte ook vaak mensen die de stilstaande trams voorbijsteken. Heel gevaarlijk allemaal.”

Niet verbaasd

Schaarbeek, een jonge gemeente met veel kinderen, kampt al langer met problemen door wegpiraten die de straten onveilig maken. Na het eerdere ongeval met het 14-jarig meisje, organiseerde burgercollectief 1030/0 al een protestactie. “We zijn niet verbaasd dat dit opnieuw gebeurt”, zegt Eva Kongs van het collectief. “Na het vorige ongeval heeft de gemeente de wegmarkeringen veranderd, maar een likje verf zal niet volstaan. Gelukkig was er deze keer geen voetganger of fietser bij betrokken. Dit kruispunt heeft een grondige heraanleg nodig op maat van de actieve weggebruiker en de gemeente Schaarbeek moet een mobiliteitsplan opstellen dat hiermee komaf maakt.”