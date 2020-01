Opnieuw malafide leurder in naam van brandweer aan het werk in Elsene SHVM

14u41 1 Elsene De Brusselse brandweer heeft opnieuw melding gekregen van een malafide leurder die aan het werk is in Elsene. De man zou steunkaarten te koop aanbieden in naam van een VZW ten voordele van families van overleden brandweerlieden.

Ook in november van vorig jaar kreeg de brandweer verschillende meldingen over malafide leurders die kalenders en steunkaarten verkochten in naam van de brandweer. “Brandweer Brussel wenst te benadrukken dat het personeel niet langsgaat bij de Brusselse bevolking om steunkaarten, stickers, kalenders, uitnodigingen voor het bal of andere zaken te verkopen”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “De brandweer heeft ook geen enkele vzw mandaat gegeven om over te gaan tot de verkoop van steunkaarten.”