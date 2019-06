Opnieuw kind aangereden in Schaarbeek: bestuurder deze keer niet doorgereden KVDS JCV

19 juni 2019

12u57

Bron: Belga, eigen berichtgeving 36 Binnenland Er is in Schaarbeek opnieuw een kind aangereden door een wagen. Het incident gebeurde rond 12.15 uur aan Gemeenteschool Nr. 2 in de Gallaitstraat, zo meldt de politie van de zone Brussel-Noord. Het kind raakte slechts lichtgewond bij de aanrijding en is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de wagen bleef ter plaatse en werd door de politie aan een ademtest onderworpen. Hij blies negatief. Een onderzoek moet nu aan het licht brengen hoe het ongeval kon gebeuren.

Vorige week donderdag werd ook al een 14-jarig meisje aangereden in Schaarbeek. Dat gebeurde op de kruising van de Waelhemstraat en de Helmetsesteenweg. De bestuurder pleegde toen wél vluchtmisdrijf, maar kon gevat worden. Hij was al eerder veroordeeld voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en had een rijverbod. De wagen waarmee hij rondreed, was gehuurd onder een andere naam. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar.



Een week eerder gebeurde een ongeval met vluchtmisdrijf in de Dupontstraat in Schaarbeek. Daarbij raakte een 6-jarige jongen lichtgewond. Ook die bestuurder kon geïdentificeerd worden.

Bekijk ook: Meisje buiten levensgevaar na ongeval in Schaarbeek