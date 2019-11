Opnieuw hinder op spoor door werken in Brussel-Zuid JCV

08 november 2019

13u28 0 Brussel Tijdens het verlengde weekend van 9, 10 en 11 november zullen de meeste treinen niet van en naar het station Brussel-Zuid rijden. Net als vorig weekend zal het station niet toegankelijk zijn door werken.

De NMBS heeft een fors herwerkte dienstregeling ingevoerd naar aanleiding van die werken. Infrabel moderniseert sinds 14 oktober de seininrichting aan de zuidkant van het station Brussel-Zuid. De laatste fase van de werken, die tot nu toe vlotter verlopen dan gepland, gaat komend weekend in.

Door de werken is zuidelijke inrit van het station Brussel-Zuid zal niet toegankelijk. Dat heeft gevolgen voor het verkeer op de noord-zuidverbinding.

De NMBS raadt de reizigers die van, naar of via Brussel reizen aan om extra reistijd te voorzien en om zich te informeren via de routeplanner op nmbs.be. Vanaf dinsdag 12 november zal het spoorverkeer opnieuw volgens het normale schema verlopen.