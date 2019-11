Opnieuw getuigt ULB-studente over poging tot ontvoering door valse taxichauffeur: “Ik kon net op tijd vluchten” SHVM

20 november 2019

20u20 0 Brussel Een studente van de ULB heeft op de Facebookpagina van ULB Confessions een verontrustend bericht geplaatst. Volgens haar zou ze meegenomen zijn door een valse taxi naar Ter Kamerenbos en werd ze daar opgewacht door een man. De politie is ondertussen op zoek naar het slachtoffer.

“Gisterenavond bestelde ik een taxi via de app Heetch. Ik kwam net van m’n werk”, begint het slachtoffer haar verhaal. “De taxi was er zeer snel, zo’n twee seconden later. Tot mijn verbazing zag ik een vrouwelijke chauffeur in het voertuig zitten, terwijl ik via de app duidelijk een mannelijke stem hoorde. Toen ik haar daarop aansprak, vertelde ze me dat ze het overnam van haar zieke man. Daarnaast klopte ook de nummerplaat niet met wat er op de app beschreven stond. Daarop reageerde de vrouw dat ze verschillende wagens bezitten. Op dat moment was ik zo moe, dat ik toch instapte. Jammer genoeg vertrouwde ik de verkeerde persoon, want ze bracht me helemaal niet naar huis. In Ter Kamerenbos stond een man ons op te wachten. Ik opende meteen het portier en vluchtte weg.”

De studente deelt ook een beschrijving van het duo. “De vrouw was zeer jong en droeg op dat ogenblik een Adidas-pakje. Ze had een getaande huid. Ook de man had een getaande hui, had donker haar en was groot van gestalte.”

Politie

De politie reageerde intussen op het verhaal van de studente. “Momenteel zijn we op zoek naar het slachtoffer”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere. “We vinden het belangrijk dat mensen die zulke zaken meemaken zeker klacht indienen bij de politie. In ons team zijn mensen aanwezig die een speciale opleiding hebben genoten om met slachtoffers van dit soort incidenten om te gaan. Deze mensen zijn 24/24 beschikbaar.”

Collecto

Op 4 november schreef een andere studente van de VUB eveneens een zorgwekkend bericht. De jonge vrouw werd meegenomen door een man die zich uitgaf als taxichauffeur bij ‘Collecto’. De dader verkrachtte en verwondde haar. Vier dagen later werd de verdachte, ene Y.B., opgepakt door de Brusselse politie in Elsene. De man werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met geweld en wapenvertoon. De veertiger werd al gezocht voor drie andere zedenfeiten, die in de loop van dit jaar werden gepleegd in het Brusselse. Of hij ook in aanmerking komt voor andere, oudere zaken, is nog niet duidelijk.