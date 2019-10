Opnieuw geen vergunning voor nieuwe hippodroom van Bosvoorde JCV

18 oktober 2019

15u03 0 Brussel De Raad van State heeft de stedenbouwkundige vergunning van Drohme vernietigd voor de omvorming van de voormalige paardenrenbaan van Bosvoorde tot een vrijetijdspark. Oorzaak daarvan is de parking, die in bosgebied zou komen te liggen.

De Raad van State stelde dat de parking die voor Drohme voorzien was in het Gewestelijk Bestemmingsplan als bosgebied ingekleurd is en niet in gebied voor voorzieningen van collectief belang. In februari had het rechtscollege de vergunning reeds om dezelfde reden geschorst.

De beslissing is een streep door de rekening voor Drohme, dat hoopte om volgend jaar volledig te openen. Onder de vorige Brusselse regering was de procedure gestart om het Gewestelijk Bestemmingsplan aan te passen voor de parking, maar dat is nog niet voltooid.

Drohme wil op de voormalige hippodroom van Bosvoorde een recreatiepark ontwikkelen. Daar hoort onder andere een golfclub en restaurant bij. Het is niet de eerste keer dat omwonenden naar de rechter trekken tegen het project.

Toegangspoort

Drohme zelf betreurt de beslissing. “Deze vernietiging vertraagt opnieuw de mogelijkheid om met de nodige werkzaamheden te starten voor de heropleving van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde en het Drohme Park project te finaliseren”, klinkt het in een mededeling.”

Volgens Drohme hield de Raad er geen rekening mee dat de site functioneert als een toegangspoort tot het bos. Daardoor is een multifunctionele parking gerechtvaardigd, zegt het bedrijf. “Wij nemen nota van de beslissing, analyseren de gevolgen van de annulering en stellen alles in het werk om alle huidige ontvangst- en parkeermogelijkheden op de site zo goed mogelijk te behouden”, besluit Drohme.