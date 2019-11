Opnieuw CO-intoxicatie in hoofdstad: 14-jarig meisje gewond Robby Dierickx jv

02 november 2019

18u30

Bron: eigen berichtgeving, belga 1 Brussel In de Brusselse gemeente Schaarbeek is een 14-jarig meisje zaterdagmiddag het slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging. Ze verkeert niet in levensgevaar.

Het 14-jarige meisje voelde zich onwel in een appartementsgebouw in de Chazallaan in Schaarbeek. Toen de ziekenwagen ter plaatse kwam, bleek al snel dat het om een CO-intoxicatie ging. De MUG en de brandweer werden opgetrommeld en het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis. Haar leven was niet in gevaar.

Volgens de brandweer werd de CO-vergiftiging veroorzaakt door een slechte afvoer van de verbrandingsgassen van de boiler in de badkamer. Sibelga heeft de installatie verzegeld en controleerde ook de andere installaties in het appartementsgebouw. De Brusselse brandweer herinnert alle inwoners van het Brussels gewest dat een tweejaarlijkse controle door een erkende firma verplicht is voor gasketels en geisers. Voor mazoutketels is dit jaarlijks. “Daarnaast is het aangeraden jaarlijks de ketels te laten onderhouden door een erkend technieker. Een aanvoer van verse lucht en een goede ventilatie zijn ook noodzakelijk”, aldus nog de brandweer.

Eerder was in Frameries, in de provincie Henegouwen, gisterochtend een jongeman van rond de 20 jaar bij hem thuis omgekomen door CO-intoxicatie, meldt het parket van Bergen.

Uit de vaststellingen van de expert bleek dat de CO-waarden erg hoog waren op de plaats waar het slachtoffer zich bevond. Nochtans zou er met de verwarmingsinstallatie op gas geen probleem geweest zijn. Mogelijk heeft een gebrek aan ventilatie een rol gespeeld bij het overlijden.